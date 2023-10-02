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Німеччина передала Україні пакет допомоги з обладнанням для танків Leopard

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 21:28
Німеччина передала Україні пакет допомоги з обладнанням для танків Leopard
Танк Leopard 1. Ілюстративне Фото УП

Уряд Німеччини у понеділок, 2 жовтня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оновлений перелік на сайті німецького уряду

Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

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  • обладнання для танків Leopard;
  • 14 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладач Biber;
  • 2 інженерні машини WISENT 1;
  • 99 терміналів супутникового зв'язку;
  • 21 прикордонних автомобілів;
  • 239 захищених телефонів;
  • 11 сідельних тягачів HX81;
  • 12 напівпричепів;
  • майже 33 тисячі набоїв 40 мм;
  • 20 тисяч захисних окулярів;
  • один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR;
  • 1 202 інфузійні насос (медобладнання).

Згідно з даними міністерства економіки країни, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння.

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