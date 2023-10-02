Трамп прибув на розгляд справи про його шахрайство

Експрезидент США Дональд Трамп у понеділок взяв участь у судовому засіданні в Нью-Йорку у справі, де його, рідних і бізнес-імперію Trump Organization звинувачують у шахрайстві через завищення вартості нерухомості.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Нинішню справу веде генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс. Прокуратура стверджує, що Трамп шляхом неправдивих заяв перевищив вартість свого майна на 3,6 мільярда доларів, таким чином отримуючи вигідніші кредити від банків.

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Експрезидент США та його адвокати ж наполягали, що оцінка нерухомості не може бути об’єктивною (а тому нема підстав казати про завищення вартості), вигідні кредити були повністю виплачені й тому нікому не завдали збитків, а бізнес Трампа і його партнерів процвітав.

На першому засіданні сторони обвинувачення й захисту лише оголошують вступні заяви. Сам Трамп, який називав суд "шахрайством", "фікцією" та "полюванням на відьом", даватиме свідчення щонайменше через декілька тижнів.

Минулого тижня суддя у справі Артур Енгорн ухвалив попереднє рішення за одним із семи пунктів звинувачення прокуратури Нью-Йорку, постановивши, що Трамп вчинив шахрайство у своїх ділових відносинах.

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Нинішній судовий розгляд відбудеться без присяжних і стосуватиметься решти пунктів позову, зокрема звинувачень у змові, фальсифікації ділової документації та шахрайстві зі страхуванням.

Рішення очікується орієнтовно в грудні цього року. Якщо експрезидента США визнають винним, йому і його дітям можуть заборонити обіймати керівні посади в компаніях штату Нью-Йорк, на п’ять років заборонять там купувати нерухомість і змусять відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.

Трамп досі не брав особистої участі в судових справах, які почали розглядатись по суті – наприклад за цивільним позовом письменниці Джин Керролл, яка звинувачувала експрезидента в домаганнях, або у межах розслідування про шахрайство керівництва Trump Organization.