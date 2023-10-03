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Йдеться про світ, в якому ми хочемо жити – Держдеп про допомогу Україні

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 00:40
Йдеться про світ, в якому ми хочемо жити – Держдеп про допомогу Україні
МЕТЬЮ МІЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

Хоча у США є можливість продовжити підтримувати Україну, більшу частину безпекової допомоги вже вичерпано, тож Конгресу необхідно вжити заходів.

Джерело: заява речника Держдепартаменту США Метью Міллера під час брифінгу 2 жовтня, "Голос Америки", X (Twitter) Міллера 

Деталі: При цьому він не уточнив, як довго США зможуть надавати Україні допомогу без відповідного рішення Конгресу.

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Він зазначив, що у Білому домі розчаровані тим, що "попри тривалу і сильну двопартійну підтримку України, коли вона бореться із вторгненням Росії, тимчасова бюджетна резолюція, яку Конгрес ухвалив у суботу, не містить вкрай необхідної допомоги."

За словами Міллера, "переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження надання допомоги Україні, оскільки це стосується не лише України".

Представник Держдепу також наголосив, що призупинення допомоги Україні може бути набагато дорожчим і небезпечнішим для американського народу: "Ми повинні продовжувати робити так, щоб Україна була в найсильнішому становищі, аби захищатися... Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб підтримка України Америкою зупинилася. Наші союзники, наші супротивники та світ спостерігатимуть."

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Пряма мова: "Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним арміям - ред.) - припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу.

Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам як президент Путін робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, весь Статут ООН зруйнується. І ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де та будь-коли".

Теми: СШАдопомога Українівійназброя
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