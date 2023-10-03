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США попередили Китай про обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 01:54
США попередили Китай про обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів
Фото ілюстраційне, computerworld

Адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чіпів до Китаю.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністерство торгівлі, яке контролює експорт, працює над оновленням обмежень, які вперше ввели 7 жовтня минулого року. 

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Джерела Reuters повідомили, що оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виготовлення мікросхем відповідно до нових голландських і японських правил, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях на мікросхеми штучного інтелекту.

Теми: СШАКитай
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