США попередили Китай про обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів
Вівторок, 3 жовтня 2023, 01:54
Адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чіпів до Китаю.
Джерело: Reuters
Деталі: Міністерство торгівлі, яке контролює експорт, працює над оновленням обмежень, які вперше ввели 7 жовтня минулого року.
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Джерела Reuters повідомили, що оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виготовлення мікросхем відповідно до нових голландських і японських правил, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях на мікросхеми штучного інтелекту.