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Росія втратила у війні проти України ще 360 "штиків" і 15 танків – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 3 жовтня 2023, 08:29
Росія втратила у війні проти України ще 360 штиків і 15 танків – Генштаб ЗСУ
Бійці в окопі, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За добу 2 жовтня українські захисники на фронті знищили близько 360 російських загарбників, 15 ворожих танків і 40 артилерійських систем.

Джерело: речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону новин вранці 3 жовтня 2023 року

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог втратив:

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  • 360 окупантів;
  • 15 танків;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 40 артилерійських систем;
  • 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 23 автомобілі;
  • 5 одиниць спеціальної техніки.

Теми: війнаГенштабРосія
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