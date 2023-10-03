Росія втратила у війні проти України ще 360 "штиків" і 15 танків – Генштаб ЗСУ

За добу 2 жовтня українські захисники на фронті знищили близько 360 російських загарбників, 15 ворожих танків і 40 артилерійських систем.

Джерело: речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону новин вранці 3 жовтня 2023 року

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог втратив:

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