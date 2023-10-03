Росія втратила у війні проти України ще 360 "штиків" і 15 танків – Генштаб ЗСУ
Вівторок, 3 жовтня 2023, 08:29
За добу 2 жовтня українські захисники на фронті знищили близько 360 російських загарбників, 15 ворожих танків і 40 артилерійських систем.
Джерело: речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону новин вранці 3 жовтня 2023 року
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог втратив:
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- 360 окупантів;
- 15 танків;
- 8 бойових броньованих машин;
- 40 артилерійських систем;
- 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 23 автомобілі;
- 5 одиниць спеціальної техніки.