Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила у війні проти України ще 360 "штиків" і 15 танків – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 3 жовтня 2023, 08:29
Росія втратила у війні проти України ще 360 штиків і 15 танків – Генштаб ЗСУ
Бійці в окопі, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За добу 2 жовтня українські захисники на фронті знищили близько 360 російських загарбників, 15 ворожих танків і 40 артилерійських систем.

Джерело: речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону новин вранці 3 жовтня 2023 року

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог втратив:

Реклама:
  • 360 окупантів;
  • 15 танків;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 40 артилерійських систем;
  • 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 23 автомобілі;
  • 5 одиниць спеціальної техніки.

Теми: війнаГенштабРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
війна
Слідком РФ звинуватив Буданова, Олещука, Неїжпапу й Бурденюка в "тероризмі" 
Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і "Шахедами", є влучання у Павлограді − ОВА
ЗСУ відбили атаки росіян на 5 напрямках, за добу було 35 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: