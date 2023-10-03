На півночі збільшать кількість мобільних вогневих груп для кращої роботи ППО – Наєв
Вівторок, 3 жовтня 2023, 09:32
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на півночі країни прагнуть збільшити кількість мобільних вогневих груп для кращої роботи ППО.
Джерело: Наєв у Facebook
Пряма мова: "У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп.
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Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони".
Деталі: За його словами, це необхідно для захисту людей та об'єктів енергетичної інфраструктури взимку.
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