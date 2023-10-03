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Росія успішно маніпулює громадською думкою через тавро "іноагента" − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 09:55
Росія успішно маніпулює громадською думкою через тавро іноагента − британська розвідка
Фото ілюстративне з Тwitter Медіазони

Росії вдалося використати статус "іноземного агента" для маніпулювання громадською думкою − дві третини опитаних росіян заявили, що вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляді Міноборони Британії  

Деталі: Розвідка проаналізувала нове опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки від 26 вересня. І з’ясувала, що Росія успішно використовує визначення "іноземного агента" як інструмент маніпулювання громадською думкою.

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За даними центру, 61% опитаних заявили, що вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію.

Британські експерти нагадують, що Росія розширила законодавство про "іноземних агентів" після повномасштабного вторгнення в Україну.

Вони підкреслюють, що ці заходи значно звужують інформаційний простір всередині Росії. А це у свою чергу робить все складнішою артикуляцію будь-якої точки зору, в тому числі незгоди щодо війни, яка відрізняється від офіційної лінії.

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Теми: Росіяпропагандасоціологіявійна
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