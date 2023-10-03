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Перевірки українського зерна перенесуть у порт Клайпеди – домовленість Польщі, України та Литви

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 11:22
Перевірки українського зерна перенесуть у порт Клайпеди – домовленість Польщі, України та Литви
порт Клайпеди. ілюстративне фото з Вікіпедії

Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль для українського зерна, яке йде транзитом через Литву, протягом наступних двох днів перенесуть з українсько-польського кордону в литовський порт Клайпеда.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України і міністра з питань сільського господарства Польщі Роберта Телуса

Деталі: Домовленість дозволить пришвидшити транзит територією Польщі. 

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"Ми домовилися про важливе питання. З середи перевірки українського зерна, яке йде транзитом через Литву, переносяться з українсько-польського кордону на литовську територію, в литовський порт", – сказав польський міністр, якого цитує RMF 24.

Він зазначив, що "це хороша річ у побудові цього транзиту, у побудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, побудували в Європі".

В українському міністерстві зазначили, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту, а уряди Польщі та Литви підтримали такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

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Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.

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