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РФ обстріляла Херсон та його околиці: є загиблий та поранені

Ірина Балачук, Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 14:50
РФ обстріляла Херсон та його околиці: є загиблий та поранені
Наслідки ранкових обстрілів Херсона. Скриншот з відео з Telegram Прокудіна

Російські військові вдень обстріляли Херсон та Херсонський район, вбивши, за попередньою інформацією, одну людину та поранивши ще 8 осіб.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Близько опівдня російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджені приватні будинки. Внаслідок недавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона, ймовірно, поранена людина".

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Деталі: Він зазначив, що інформація про поранених уточнюється.

Перед тим Прокудін попередив мешканців про те, що у повітряному просторі Херсонщини зафіксували активність ворожої авіації і ймовірні пуски ракет та керованих авіабомб.

Вранці 3 жовтня окупати вже гатили по Херсону. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті − окупанти пошкодили оселі херсонців, автівки та бутики, але люди, за даними Прокудіна, не постраждали.

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Оновлено: Прокудін повідомив, що ворог також завдав авіаудару по Антонівці. За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів. Під завалами будинків можуть знаходитися люди. Інформація уточнюється.

Пізніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що 3 жовтня внаслідок обстрілу загинув херсонець, який перебував в гаражі на момент удару.

Прокудін додав, що внаслідок обстрілу Антонівки постраждали пʼятеро людей, у тому числі 69-річний чоловік, який дістав смертельне поранення, перебуваючи в гаражі.Травмовані – троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці.

Пізніше Прокудін повідомив про ще 3 поранених в Антонівці. За його словами, двом жінкам (71 та 77 років) та 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Теми: ХерсонвійнажертвиХерсонська область
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