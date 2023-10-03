Командувач Повітряних сил показав нічне полювання на "Шахеди" в двох областях

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував підрозділам ППО за ефективну роботу при відбитті російської атаки 3 жовтня.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні добре попрацювали в Дніпропетровській та Миколаївській областях!

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30 із 32 повітряних цілей знищено підрозділами 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", винищувальною авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Дякую за роботу! Разом – до перемоги!".

нічне полювання на "Шахеди" 3 жовтня

відео командувача Повітряних сил Миколи Олещука pic.twitter.com/T5dzQ3gu2g ВІДЕО ДНЯ October 3, 2023

Деталі: На відео зафіксовано бойову роботу зенітних ракетних комплексів і мобільної вогневої групи.

Що передувало: В ніч на 3 жовтня російські окупанти атакували Україну з тимчасово окупованого Криму: запустили "Шахеди" з мису Чауда та ракету "Іскандер-К" – з району Джанкой.

Повітряні сили збили крилату ракету і 29 ворожих безпілотників.