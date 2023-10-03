Через обстріл Херсона загинув літній чоловік – МВА

Російські військові у вівторок обстріляли Херсон, вбивши 69-річного місцевого мешканця.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні армія рф знову вбила херсонця. Чоловіку було 69 років. На момент обстрілу перебував у гаражі".

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Деталі: За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, чоловік, який загинув у гаражі, мешкав у місті Антонівка, що під Херсоном.

Що передувало: 2 жовтня зранку росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Серед іншого вони поцілили в автомобіль поліції, через що загинув поліцейський.