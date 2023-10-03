Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ знову збільшив допомогу військовим: на мільярд з четвертю

Євген КізіловВівторок, 3 жовтня 2023, 17:34
Київ знову збільшив допомогу військовим: на мільярд з четвертю
Кличко з військовими, фото КМДА

Київрада на позачерговому засіданні проголосувала за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів гривень.

Джерело: офіційний портал Києва із посиланням на мера столиці Віталія Кличка

Деталі: За словами міського голови, це – кошти на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони. А саме: на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне.

Реклама:

Пряма мова Кличка: "Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам".

Більше деталей: У Київраді стверджують, що з лютого 2022 року місто спрямувало на підтримку військових понад 4,8 млрд грн. Із них майже 3,5 млрд грн – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій. Майже 800 млн грн – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям. Понад 430 млн грн спрямували на забезпечення квартирами захисників і їхніх сімей.

На цей рік Київрада на підтримку військових – силам безпеки та оборони – передбачила 5 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу зранку під будівлею Київської міської ради вже втретє збиралися мітингувальники, які вимагали у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку Збройних сил України.

Теми: КиївЗбройні силигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
Київ
Прокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві
Кличко прокоментував обвал мосту в Києві: похвалив компанію Труханова та виробника балок
У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: