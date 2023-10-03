Київ знову збільшив допомогу військовим: на мільярд з четвертю

Київрада на позачерговому засіданні проголосувала за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів гривень.

Джерело: офіційний портал Києва із посиланням на мера столиці Віталія Кличка

Деталі: За словами міського голови, це – кошти на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони. А саме: на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне.

Реклама:

Пряма мова Кличка: "Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам".

Більше деталей: У Київраді стверджують, що з лютого 2022 року місто спрямувало на підтримку військових понад 4,8 млрд грн. Із них майже 3,5 млрд грн – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій. Майже 800 млн грн – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям. Понад 430 млн грн спрямували на забезпечення квартирами захисників і їхніх сімей.

На цей рік Київрада на підтримку військових – силам безпеки та оборони – передбачила 5 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу зранку під будівлею Київської міської ради вже втретє збиралися мітингувальники, які вимагали у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку Збройних сил України.