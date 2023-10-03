Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ знову збільшив допомогу військовим: на мільярд з четвертю

Євген КізіловВівторок, 3 жовтня 2023, 17:34
Київ знову збільшив допомогу військовим: на мільярд з четвертю
Кличко з військовими, фото КМДА

Київрада на позачерговому засіданні проголосувала за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів гривень.

Джерело: офіційний портал Києва із посиланням на мера столиці Віталія Кличка

Деталі: За словами міського голови, це – кошти на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони. А саме: на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне.

Реклама:

Пряма мова Кличка: "Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам".

Більше деталей: У Київраді стверджують, що з лютого 2022 року місто спрямувало на підтримку військових понад 4,8 млрд грн. Із них майже 3,5 млрд грн – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій. Майже 800 млн грн – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям. Понад 430 млн грн спрямували на забезпечення квартирами захисників і їхніх сімей.

На цей рік Київрада на підтримку військових – силам безпеки та оборони – передбачила 5 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу зранку під будівлею Київської міської ради вже втретє збиралися мітингувальники, які вимагали у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку Збройних сил України.

Теми: КиївЗбройні силигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Київ
Прокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві
Кличко прокоментував обвал мосту в Києві: похвалив компанію Труханова та виробника балок
У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: