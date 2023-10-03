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Членів розпущеної проросійської партії Молдови допустили до виборів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 18:18
Членів розпущеної проросійської партії Молдови допустили до виборів
лідер партії "Шор" Ілан Шор, фото: молдовські ЗМІ

У Молдові Конституційний суд визнав незаконною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам раніше розпущеної партії "Шор" брати участь у виборах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на молдовський телеканал TV8

Деталі: Судді молдовського Конституційного суду 3 жовтня розглянули скаргу п’яти депутатів від розпущеного "Шору", зокрема його колишньої віцеголови й фігурантки кримінальних проваджень Марини Таубер, з вимогою визнати неконституційною статтю Кодексу про вибори, яка забороняла їм обиратись на посади.

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Після семи раундів дебатів суд вирішив прийняти скаргу незалежних депутатів і визнати оспорювані положення Кодексу про вибори неконституційними.

Таким чином, члени розпущеної та визнаної неконституційною партії "Шор" тепер мають право брати участь у місцевих виборах 5 листопада, а також у виборах, які відбудуться в Молдові протягом наступних п'яти років.

Як зазначає TV8, рішення є остаточним, оскарженню не підлягає та набуває чинності з дня його ухвалення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 31 липня парламент Молдови затвердив поправки до виборчого кодексу Молдови, які передбачали заборону брати участь у виборах членам партій, визнаних неконституційними – як це сталось із "Шором".

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.

Теми: МолдовавибориРосія
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