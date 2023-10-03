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Кулеба впевнений, що підтримка України з боку США не припиниться попри вибори

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 23:03
Кулеба впевнений, що підтримка України з боку США не припиниться попри вибори
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре висловив переконання, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу попри внутрішні політичні процеси й прийдешні президентські вибори.

Джерело: Кулеба в етері телемарафону у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова МЗС згадав про останній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, під час якого той мав "дуже відверті й щирі розмови" з Джо Байденом і представниками Республіканської та Демократичної партій у Конгресі.

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"І немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває в Україні", – підкреслив він.

Кулеба визнав, що під час виборчого процесу у США будуть "якісь несподівані політичні кроки опонентів".

"Але завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів", – додав міністр.

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Нагадаємо, минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення. 

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні. А Державний департамент розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.

Крім того, Байден у вівторок уранці провів телефонну розмову з лідерами союзників США й запевнив їх у подальшій підтримці Києва.

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