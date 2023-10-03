На Таврійському напрямку є просування Сил оборони – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у вівторок ввечері повідомив, що на Таврійському напрямку є просування Сил оборони.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань на вказаному напрямку. Крім того, командувач навів статистику втрат ворога на напрямку.

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Пряма мова: "За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.



Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога".

Передісторія:

За даними Генштабу, минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по цілях окупантів.