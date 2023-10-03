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На Таврійському напрямку є просування Сил оборони – Тарнавський

Тетяна ОлійникВівторок, 3 жовтня 2023, 23:21
На Таврійському напрямку є просування Сил оборони – Тарнавський
генерал Олександр Тарнавський Фото: militarymediacenter

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у вівторок ввечері повідомив, що на Таврійському напрямку є просування Сил оборони.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань на вказаному напрямку. Крім того, командувач навів статистику втрат ворога на напрямку.

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Пряма мова: "За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.
 
Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога".

Передісторія:

  • За даними Генштабу, минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по цілях окупантів.

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Теми: війнаЗбройні сили
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