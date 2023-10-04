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У Кривому Розі чули вибух під час повітряної тривоги

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 09:06
У Кривому Розі чули вибух під час повітряної тривоги
Олександр Вілкул, скриншот із відео "Українськї правди"

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вранці 4 жовтня повідомив про вибухи у Кривому Розі, однак потім уточнив, що вибух був "не в місті і не в районі".

Джерело: Олександр Вілкул, Повітряні сили Збройних сил України

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку".

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Оновлення: Згодом Вілкул додав: "Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі".

Деталі: О 08:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.

Водночас для Одеської області оголосили відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

О 09:11 відбій повітряної тривоги оголосили і для Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської і Дніпропетровської областей.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
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