Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі чули вибух під час повітряної тривоги

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 09:06
У Кривому Розі чули вибух під час повітряної тривоги
Олександр Вілкул, скриншот із відео "Українськї правди"

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вранці 4 жовтня повідомив про вибухи у Кривому Розі, однак потім уточнив, що вибух був "не в місті і не в районі".

Джерело: Олександр Вілкул, Повітряні сили Збройних сил України

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку".

Реклама:

Оновлення: Згодом Вілкул додав: "Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі".

Деталі: О 08:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.

Водночас для Одеської області оголосили відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

О 09:11 відбій повітряної тривоги оголосили і для Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської і Дніпропетровської областей.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни вдарили по підприємству у Кривому Розі − ОВА
У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка
У Кривому Розі пролунав вибух
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: