У Кривому Розі чули вибух під час повітряної тривоги
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вранці 4 жовтня повідомив про вибухи у Кривому Розі, однак потім уточнив, що вибух був "не в місті і не в районі".
Джерело: Олександр Вілкул, Повітряні сили Збройних сил України
Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку".
Оновлення: Згодом Вілкул додав: "Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі".
Деталі: О 08:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.
Водночас для Одеської області оголосили відбій тривоги.
О 09:11 відбій повітряної тривоги оголосили і для Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської і Дніпропетровської областей.