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Зеленський провів щоденний селектор: довго говорив із Будановим, є про що розказати 

Альона Мазуренко Середа, 4 жовтня 2023, 15:29
Зеленський провів щоденний селектор: довго говорив із Будановим, є про що розказати 
ілюстративне фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня провів селекторні наради, де обговорили потреби воїнів, президент заслухав звіти розвідок та силовиків, окремо провів довгу розмову із главою ГУР Кирилом Будановим. 

Джерело: Зеленський в Telegram 

Пряма мова: "Щоденний селектор. Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується.

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Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом".

Теми: ЗеленськийБудановрозвідкавійна
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