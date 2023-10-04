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Розтрата чверть мільйона на системі оповіщення: столичний чиновник отримав нову підозру

Валентина РоманенкоСереда, 4 жовтня 2023, 15:37
Розтрата чверть мільйона на системі оповіщення: столичний чиновник отримав нову підозру
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КМДА РОМАН ТКАЧУК, СУСПІЛЬНЕ

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука запідозрили у розтраті коштів на системі оповіщення.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі Києва.

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ТАСЦО - це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі, повітряних тривог.

На роботи з модернізації системи в Деснянському районі було виділено майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

Прокурори кажуть, що чиновник, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підрядника, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

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За даними експертизи, ці дії призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень.

Зазначається, що наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи по інших матеріалах та обладнанню, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення.

Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації, кажуть у прокуратурі.

Це вже третя підозра для Ткачука. 

Наразі він відсторонений від посади в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття. Чиновник перебуває під запобіжним заходом - нічним домашнім арештом.

Крім цього в червні 2022 року правоохоронці повідомили Ткачуку підозру в розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Теми: Київпрокуратура
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