Угорщині треба гарантії, що OTP Bank знову не опиниться в українському списку спонсорів війни

Угорщина хоче отримати гарантії, що Україна не поверне OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: заява міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, повідомляє Telex та "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС заявив, що він запросив представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до Будапешта, щоб обговорити угоду, яка б гарантувала, що OTP Bank не включать до цього списку в майбутньому.

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"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", – зазначив Сійярто.

Водночас він привітав виключення банку зі списку, але сказав, що це нібито стало фактичним визнанням з боку України того, що установу внесли до списку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

За його словами, НАЗК має санкційний список, в якому все ще фігурують російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.

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"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", – наголосив Сійярто.

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