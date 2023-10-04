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Угорщині треба гарантії, що OTP Bank знову не опиниться в українському списку спонсорів війни

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 16:56
Угорщині треба гарантії, що OTP Bank знову не опиниться в українському списку спонсорів війни
Петер Сійярто, фото: Getty Images

Угорщина хоче отримати гарантії, що Україна не поверне OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: заява міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, повідомляє Telex та "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС заявив, що він запросив представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до Будапешта, щоб обговорити угоду, яка б гарантувала, що OTP Bank не включать до цього списку в майбутньому.

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"Якщо буде досягнуто заспокійливої домовленості, то ми, звичайно, повинні будемо розглянути, які кроки це виправдовує з нашого боку", – зазначив Сійярто.

Водночас він привітав виключення банку зі списку, але сказав, що це нібито стало фактичним визнанням з боку України того, що установу внесли до списку з "необґрунтованих, брехливих та смішних" причин.

За його словами, НАЗК має санкційний список, в якому все ще фігурують російський підрозділ OTP Bank та чотири керівники банку.

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"Ми очікуємо, що ці чотири менеджери OTP Bank та російський підрозділ будуть вилучені зі списку НАЗК", – наголосив Сійярто.

Нагадаємо:

  • Днями Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.
  • Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
  • У травні Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".
  • Після цього в Будапешті заявили, що через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії, а також що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.

Теми: УгорщинаУкраїнабанкивійна
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