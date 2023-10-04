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Словаччина після виборів вирішила "притримати" військову допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 23:15
Словаччина після виборів вирішила притримати військову допомогу Україні
прапор словаччини. фото getty images

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв’язку з результатом парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на словацький портал Dennik N

Деталі: Виданню стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги.

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Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступає проти такого плану.

У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Роберт Фіцо та очолювана ним політсила отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи. У понеділок він отримав два тижні на формування уряду.

Фіцо і раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України, що говорити про вступ України до ЄС зараз "ілюзорно", а також заявляв, що в Україні нібито "толерують нацизм".

Про можливі коаліційні розклади в Словаччині читайте у статті "ЄвроПравди" Зупинити проросійський реванш.

Теми: Словаччинадопомога Українівибори
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