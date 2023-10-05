Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Третя зустріч щодо "формули миру" може відбутися в жовтні у Стамбулі – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 11:29
Третя зустріч щодо формули миру може відбутися в жовтні у Стамбулі – ЗМІ
попередня зустріч радників у Джидді, фото ОП

Третя зустріч для підготовки майбутнього саміту щодо запропонованої Києвом "формули миру" може відбутися у жовтні в Туреччині.

ДжерелоBloomberg із посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Обізнані з підготовкою зустрічі співрозмовники повідомили, що вона планується на рівні радників з нацбезпеки і має відбутися "пізніше цього місяця" у Стамбулі.

Реклама:

Росію, як і в попередні рази, не запрошують. 

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію. 

Що передувало: Кілька днів тому на Банковій також заявили, що очікують третьої зустрічі радників щодо "формули миру" у жовтні, не називаючи можливе місце проведення. 

ВІДЕО ДНЯ

Попередні дві зустрічі радників із нацбезпеки стосовно "формули миру" відбулись у Копенгагені в червні та Джидді (Саудівська Аравія) у серпні. В останній брали участь представники близько 40 країн, у тому числі Китаю, Бразилії та Індії. 

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: Туреччинаформула миру
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Росія зібралася розмістити базу ВМФ на окупованій території Грузії
ЗСУ: На Лимано-Куп’янському напрямку важка ситуація, нова ціль росіян – Макіївка
Я чув від Байдена про стовідсоткову підтримку України – Зеленський
Росіяни завдали п’яти авіаударів у районі Берислава – ОВА
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: