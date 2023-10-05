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Третя зустріч щодо "формули миру" може відбутися в жовтні у Стамбулі – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 11:29
Третя зустріч щодо формули миру може відбутися в жовтні у Стамбулі – ЗМІ
попередня зустріч радників у Джидді, фото ОП

Третя зустріч для підготовки майбутнього саміту щодо запропонованої Києвом "формули миру" може відбутися у жовтні в Туреччині.

ДжерелоBloomberg із посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Обізнані з підготовкою зустрічі співрозмовники повідомили, що вона планується на рівні радників з нацбезпеки і має відбутися "пізніше цього місяця" у Стамбулі.

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Росію, як і в попередні рази, не запрошують. 

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію. 

Що передувало: Кілька днів тому на Банковій також заявили, що очікують третьої зустрічі радників щодо "формули миру" у жовтні, не називаючи можливе місце проведення. 

ВІДЕО ДНЯ

Попередні дві зустрічі радників із нацбезпеки стосовно "формули миру" відбулись у Копенгагені в червні та Джидді (Саудівська Аравія) у серпні. В останній брали участь представники близько 40 країн, у тому числі Китаю, Бразилії та Індії. 

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: Туреччинаформула миру
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