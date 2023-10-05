Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

IT-армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ – Федоров

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 15:21
IT-армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ – Федоров
Літак "Аерофлоту", ілюстративне фото LightRocket via Getty Images

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що російську систему бронювання авіаквитків Leonardo зламала IT-армія України.

Джерело: Федоров у Telegram, РБК

Реклама:

Дослівно: "ІТ-Армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ — кібернаступ продовжується.

ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів — зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: 28 вересня російські авіакомпанії заявили про труднощі при реєстрації пасажирів в аеропортах через збій у системі бронювання Leonardo компанії "Сирена-Тревел", яка пов'язана з держкорпорацією "Ростех".

За даними РБК, проблеми під час реєстрації пасажирів спостерігалися на рейси авіакомпаній "Аерофлот", "Росія", Azur Air, Red Wings, "Побєда" і "Уральські авіалінії".

У "Ростеху" заявили, що система зазнала масової DDOS-атаки з-за кордону. Пізніше представник держкорпорації уточнив, що "систему підняли, сервіси відновили працездатність".

Теми: ФедоровРосіяITхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Федоров
"Армія дронів" минулого тижня побила рекорд з ураження артилерії РФ
На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон – Федоров
Мінцифри показало, як працює секретний український дрон
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: