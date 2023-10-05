IT-армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що російську систему бронювання авіаквитків Leonardo зламала IT-армія України.

Джерело: Федоров у Telegram, РБК

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Дослівно: "ІТ-Армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ — кібернаступ продовжується.

ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів — зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?".

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Деталі: 28 вересня російські авіакомпанії заявили про труднощі при реєстрації пасажирів в аеропортах через збій у системі бронювання Leonardo компанії "Сирена-Тревел", яка пов'язана з держкорпорацією "Ростех".

За даними РБК, проблеми під час реєстрації пасажирів спостерігалися на рейси авіакомпаній "Аерофлот", "Росія", Azur Air, Red Wings, "Побєда" і "Уральські авіалінії".

У "Ростеху" заявили, що система зазнала масової DDOS-атаки з-за кордону. Пізніше представник держкорпорації уточнив, що "систему підняли, сервіси відновили працездатність".