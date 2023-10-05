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Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Альона Мазуренко Четвер, 5 жовтня 2023, 15:49
Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном
фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі.

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Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що сторони обговорили двосторонню співпрацю України і Вірменії й міжрегіональні економічні проєкти.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 жовтня Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що раніше видав ордер на арешт президента Росії Владимира Путіна.
  • Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни.

Теми: ВірменіяУкраїнаЗеленський
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