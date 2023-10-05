Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном
Четвер, 5 жовтня 2023, 15:49
Президент Володимир Зеленський 5 жовтня на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі.
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Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами".
Деталі: Також Зеленський повідомив, що сторони обговорили двосторонню співпрацю України і Вірменії й міжрегіональні економічні проєкти.
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