Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус пояснив, що у Варшаві не розуміють заяву української сторони про "призупинення" розгляду української скарги на обмеження щодо її сільгосппродукції у Світовій організації торгівлі.

Джерело: слова Телуса цитує польська інформагенція РАР, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Польський міністр заявив, що йдеться про "інформацію ЗМІ", й у Варшаві не зовсім розуміють, що означає таке рішення України.

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"Ми вимагаємо, щоб скарга була відкликана, тому що вона безпідставна і абсурдна. Як може український уряд скаржитися польському уряду на те, що польський уряд допомагає польському фермеру. Це великий абсурд", – стверджує Телус.

Він додав, що саме відкликання скарги Києва із СОТ є передумовою для покращення українсько-польських відносин.

Раніше в четвер заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна "поставила на паузу" свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі, намагаючись знайти практичне компромісне рішення.

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Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів, оскільки системних перешкод для вирішення проблеми немає.

Як відомо, після завершення дії тимчасових обмежень на рівні ЄС на імпорт окремих видів сільгосппродукції Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну почати оскарження їхніх дій у Світовій організації торгівлі.

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