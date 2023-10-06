Пентагон працює з конгресменами щоб продовжити військову підтримку України
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 04:52
Міністерство оборони США продовжить активно взаємодіяти з конгресменами й сенаторами, аби вони якомога скоріше ухвалили необхідні закони для продовження військової підтримки України.
Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, Укрінформ
Пряма мова Райдера: "Безумовно, ми просуваємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, аби відстояти потрібне нам фінансування".
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Деталі: Він також підтвердив, що наразі у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд, а також близько $1,6 млрд на поповнення запасів Пентагону, використаних у пакетах допомоги Україні.
За словами Райдера, цього достатньо для виділення нових пакетів у найближчій перспективі.