Пентагон працює з конгресменами щоб продовжити військову підтримку України

Міністерство оборони США продовжить активно взаємодіяти з конгресменами й сенаторами, аби вони якомога скоріше ухвалили необхідні закони для продовження військової підтримки України.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, Укрінформ

Пряма мова Райдера: "Безумовно, ми просуваємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, аби відстояти потрібне нам фінансування".

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Деталі: Він також підтвердив, що наразі у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд, а також близько $1,6 млрд на поповнення запасів Пентагону, використаних у пакетах допомоги Україні.

За словами Райдера, цього достатньо для виділення нових пакетів у найближчій перспективі.