Окупанти зранку з "Торнадо" обстріляли будинки в селі на Харківщині

Російські військові зранку завдали ударів з РСЗВ "Торнадо-С" по смт Шевченкове в Харківській області, поранення дістала одна людина.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Близько 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Отримав поранення місцевий житель".

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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Торнадо-С".

Що передувало:

Зранку російські окупанти також обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей.