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Окупанти зранку з "Торнадо" обстріляли будинки в селі на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 15:53
Окупанти зранку з Торнадо обстріляли будинки в селі на Харківщині
ФОТО: DEPOSITPHOTOS

Російські військові зранку завдали ударів з РСЗВ "Торнадо-С" по смт Шевченкове в Харківській області, поранення дістала одна людина.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Близько 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Отримав поранення місцевий житель". 

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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Торнадо-С".

Що передувало: 

  • Зранку російські окупанти також обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей.

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Теми: Харківська областьобстріл
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