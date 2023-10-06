Окупанти зранку з "Торнадо" обстріляли будинки в селі на Харківщині
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 15:53
Російські військові зранку завдали ударів з РСЗВ "Торнадо-С" по смт Шевченкове в Харківській області, поранення дістала одна людина.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора
Дослівно: "Близько 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Отримав поранення місцевий житель".
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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Торнадо-С".
Що передувало:
- Зранку російські окупанти також обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей.
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