Федоров показав БПЛА зі штучним інтелектом з Армії дронів

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав безпілотники, яких вже відправили на фронт майже 2 тисячі.

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "Пташки" Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми Армія дронів. Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ.

Реклама:

Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія".

Деталі: За словами Федорова, влада щотижня передає "масштабні партії безпілотників" на фронт.