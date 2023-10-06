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Федоров показав БПЛА зі штучним інтелектом з Армії дронів

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 17:14
Федоров показав БПЛА зі штучним інтелектом з Армії дронів
скриншот

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав безпілотники, яких вже відправили на фронт майже 2 тисячі.

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "Пташки" Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми Армія дронів. Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ.

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Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія".

Деталі: За словами Федорова, влада щотижня передає "масштабні партії безпілотників" на фронт.

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Теми: безпілотникиЗбройні силивійна
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