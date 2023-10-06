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Ворог намагався атакувати на 6 напрямках, Сили оборони відбили всі спроби – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:02
Ворог намагався атакувати на 6 напрямках, Сили оборони відбили всі спроби – Генштаб
Ілюстративне фото командування об'єднаних сил зсу

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 6 жовтня

Деталі: На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

ВІДЕО ДНЯ

Захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки.

Дослівно: "Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобах, 1 району зосередження особового складу та по 1 станції РЕБ противника".

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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