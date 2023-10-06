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Уряд шукає відповідного кандидата на посаду нового міністра культури – Шмигаль

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 22:04
Уряд шукає відповідного кандидата на посаду нового міністра культури – Шмигаль
ФОТО: КАБМІН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пошук кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики триває.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "Що стосується Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата".

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Що передувало:

  • У вересні потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називали Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.
  • 27 липня парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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