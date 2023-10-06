Уряд шукає відповідного кандидата на посаду нового міністра культури – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пошук кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики триває.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "Що стосується Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата".

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