На Сумщині загинула дитина, яка знайшла вибухівку у дворі

14-річний підліток загинув 6 жовтня в Охитирському районі на Сумщині від вибухівки, яку знайшов у дворі.

Джерело: коментар ГУНП у Сумській області "Суспільному"

Деталі: За інформацією правоохоронців, в домогосподарстві, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку.

Реклама:

Її син на подвір'ї розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух. Жінка, вибігши на подвір'я побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували до лікарні, де він помер від отриманих травм.