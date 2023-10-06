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На Сумщині загинула дитина, яка знайшла вибухівку у дворі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 22:23

14-річний підліток загинув 6 жовтня в Охитирському районі на Сумщині від вибухівки, яку знайшов у дворі.

Джерело: коментар ГУНП у Сумській області "Суспільному"

Деталі: За інформацією правоохоронців, в домогосподарстві, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку.

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Її син на подвір'ї розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух. Жінка, вибігши на подвір'я побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Теми: Сумська областьдіти
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