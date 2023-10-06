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Прикордонники не випустили за кордон вже понад 2 тисячі держслужбовців

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 22:50
Прикордонники не випустили за кордон вже понад 2 тисячі держслужбовців
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ДПСУ

Державна прикордонна служба не випустила за кордон вже понад 2 тисячі чиновників, у січні 2023-го їм заборонили виїжджати без поважної причини.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Демченка: "За час дії цієї норми на державному кордоні не пропустили понад 2 тисячі осіб, які обіймали посади, що були на контролі Держприкордонслужби, які намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону. Як я зазначав, це або з метою службового відрядження, або супроводжуючи своїх дітей".

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Передісторія:

  • У січні Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. 

Теми: Прикордонна служба
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