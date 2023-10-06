У Грузії закон про заборону наметів запровадять негайно, без підпису президентки

Голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що скандальний закон із поправками до закону "Про збори і маніфестації", які опозиція називає "російськими", не будуть давати на підпис президентці, він набуде чинності негайно.

Джерело: Кобахідзе в інтерв’ю телеканалу Imedi в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда"

За словами лідера "Грузинської мрії", закон "про намети" без підпису президентки набуде чинності негайно.

Реклама:

"Парламент ухвалив цей закон не на підставі статей 45 і 46 Конституції Грузії, а на підставі статті 36. Відповідно, закон без підпису президента набуде чинності негайно", – сказав він.

Стаття 36 грузинської Конституції перераховує повноваження парламенту країни. Вона не містить жодного положення про те, що парламент може ухвалювати закони самостійно без підпису президента країни.

В адміністрації президентки Саломе Зурабішвілі вже відреагували на такий хід подій, заявивши, що "легковажні та цинічні заяви парламентської більшості є неповагою до суспільства".

ВІДЕО ДНЯ

"Як заявила президентка Грузії 22 червня 2022 року, вона скористається правом вето щодо всіх тих законів, які суперечать демократичному будівництву країни і духу рекомендацій Євросоюзу. Відповідно, президентка накладе вето на закон "Про збори і маніфестації", який обмежує свободу зібрань і висловлення думок", – цитує заяву пресслужби президентки Грузії Interpressnews.

Нагадаємо, поправки до закону "Про збори і маніфестації" дозволять заборонити під час мітингів встановлювати як намети, так і сцени для виступів. Також можна заборонити використання пристроїв, що підсилюють звук.

Для такої заборони достатньо визнати, що ці конструкції перешкоджають роботі державних органів влади, заважають правоохоронцям виконувати свої обов’язки або "становлять загрозу для учасників зборів".

Ініціатори пояснюють поспіх в ухваленні законопроєкту буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Читайте також: У Тбілісі готуються до Майдану: як влада Грузії "закручує гайки" перед відмовою ЄС,

а також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Хатією Деканоїдзе: Уряд Грузії лишався у "сірій зоні", доки не отримав чітку вказівку з Кремля.