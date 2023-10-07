На Херсонському напрямку Сили оборони успішно уражають тили ворога – зведення

Сили оборони на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади росіян і успішно уражають ворожі тили.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах".

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Деталі: Минулої доби кремлівські війська завдали чергового ракетного удару по цивільному об'єкту у центральній частині міста Харків.

Внаслідок таких терористичних дій загинули 2 людини, ще 30 осіб отримали поранення. Пошкоджено 61 багатоквартирний, 17 приватних будинків та 10 об’єктів соціально-побутової сфери.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка, Піски-Радьківські Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки.

В ході ведення наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області.

Українські воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.