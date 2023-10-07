Нетаньягу дав Байдену зрозуміти, що знадобиться тривала потужна кампанія

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у розмові з президентом США Джо Байденом у суботу дав зрозуміти, що Ізраїлю потрібна буде тривала військова кампанія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Офіс Нетаньягу опублікував заяву, в якій говориться, що Байден зателефонував прем'єр-міністру в суботу і висловив свою підтримку Ізраїлю.

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Дослівно: "Президент США Джо Байден зателефонував прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу і підкреслив, що США стоять поруч з Ізраїлем і повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист...

Прем'єр-міністр подякував президенту США за його беззастережну підтримку і дав зрозуміти, що буде потрібна тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Більше деталей: В окремій заяві Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в суботу, що США "однозначно засуджують жахливі напади терористів ХАМАС на Ізраїль, в тому числі на цивільних осіб і цивільні громади".

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"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими ізраїльськими партнерами", – сказав Блінкен.

Що передувало: Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.

США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони.