Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ТОТ загарбники тиснуть на цивільних і грабують їх – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 05:50
На ТОТ загарбники тиснуть на цивільних і грабують їх – спротив
Російські окупанти в Мелітополі. Ілюстративне фото Getty Images

На окупованих територіях російські загарбники чинять злочини щодо цивільного населення, зокрема погрожують та грабують його.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За інформацією від українського підпілля, на ТОТ Херсонської області відбулась низка дій щодо цивільного населення, які були вчинені російськими окупаційними військами і містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права, а також воєнних злочинів".

Реклама:

Деталі: також ЦНС повідомляє, що в різних населених пунктах ТОТ Запорізької області відбулась серія пограбувань цивільного населення, під час яких представники режиму окупантів погрожували людям розправою із застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї.

У спротиві зазначають: українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що за результатами під час злочинних дій у місцевого населення відібрано 3 легкових автомобілі, 1 мотоцикл, іншу техніку та цінне майно, а також готівкові кошти на загальну суму 1 500 тис. дол. США.

Теми: окупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни ґвалтували людей на окупованих територіях – доповідь ООН

Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю

Соратник Трампа більше не є кандидатом на посаду спікера Палати представників

ХАМАС звільнив двох американських заручниць

Як у ЄС: уряд змінив правила дорожнього руху

Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб

Усі новини...
окупація
Окупанти влаштували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з жителями – Генштаб
У Новій Каховці підірвали "єдинороса" – він помер у лікарні
Окупанти в Криму посилено шукають українських партизанів – спротив
Останні новини
11:07
ЄС обговорить допомогу Вірменії, яка "відчула, що зраджена Москвою" – ЗМІ
10:50
фотоЯк Україна утримує увагу на Франкфуртському книжковому ярмарку
10:44
відео"Сталевий кордон" показав знищення ретранслятора росіян
10:29
Дефіцит бюджету США зріс на 23% у 2023 році
10:10
Підлітки вночі залізли на вагон на Одещині – один загинув
09:56
Дитина себе ріже: що робити, пояснює психолог
09:36
Заяви Путіна про МіГ над Чорним морем спрямовані на внутрішню аудиторію – розвідка Британії
09:18
"Іноді це обов'язково": Буданов пояснив свою участь у боях на передовій
09:06
ЗМІ: Сотні працівників Єврокомісії невдоволені "проізраїльською" позицією фон дер Ляєн
08:50
ЄС і США вивчать шляхи використання активів РФ на користь України – заява
Усі новини...
Реклама: