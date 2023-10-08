На ТОТ загарбники тиснуть на цивільних і грабують їх – спротив

На окупованих територіях російські загарбники чинять злочини щодо цивільного населення, зокрема погрожують та грабують його.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За інформацією від українського підпілля, на ТОТ Херсонської області відбулась низка дій щодо цивільного населення, які були вчинені російськими окупаційними військами і містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права, а також воєнних злочинів".

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Деталі: також ЦНС повідомляє, що в різних населених пунктах ТОТ Запорізької області відбулась серія пограбувань цивільного населення, під час яких представники режиму окупантів погрожували людям розправою із застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї.

У спротиві зазначають: українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що за результатами під час злочинних дій у місцевого населення відібрано 3 легкових автомобілі, 1 мотоцикл, іншу техніку та цінне майно, а також готівкові кошти на загальну суму 1 500 тис. дол. США.