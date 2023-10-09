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Польща передала військовим базу відпочинку, яку "відвоювала" в посольства РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 14:17
Польща передала військовим базу відпочинку, яку відвоювала в посольства РФ
База відпочинку в Скуб’янці, фото Міноборони Польщі

Влада Польщі вирішила передати Силам територіальної оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу польського Міністерства оборони

Деталі: У церемонії передачі об’єктів військовим взяв участь очільник польського оборонного відомства Маріуш Блащак.

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Він зазначив, що на цих територіях будуть проводити навчання для військових територіальної оборони.

Пряма мова Блащака: "Це символ, який полягає в тому, що у агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка буде служити польській армії, буде служити Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч".

Передісторія: 

  • Посольство Росії з 1980-х років орендувало базу відпочинку в районі Скуб'янки на Зегжинському водосховищі під Варшавою. 
  • У 2010 році договір оренди було вкотре продовжено. 
  • У середині квітня 2022 року Варшава в односторонньому порядку розірвала договір оренди через війну Росії в Україні, про що повідомив директор держлісництва Юзеф Кубіца.

Теми: ПольщаРосіявійна
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