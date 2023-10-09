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Близько 6 мільйонів людей в Україні перебувають під загрозою мінної небезпеки – прем’єр

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 жовтня 2023, 15:03
Близько 6 мільйонів людей в Україні перебувають під загрозою мінної небезпеки – прем’єр
ілюстративне фото ДСНС

В Україні на цей момент близько 6 мільйонів людей перебувають під загрозою мінної небезпеки.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Відповідно до аналізу і експертних даних, близько 6 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою мінної небезпеки для їхнього життя і здоров'я.

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Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей отримали поранення і каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні".

Нагадаємо: Внаслідок війни, розв'язаної Росією, за різними оцінками для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття.

Теми: мінуваннявійна
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