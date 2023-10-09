Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія: Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 15:29
Єврокомісія: Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України
Фото: Getty Images

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не зменшить підтримку України у війні проти Росії, запевнили в Єврокомісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Єврокомісії Еріка Мамера в Брюсселі

Пряма мова: "Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву", – сказав Мамер, відповідаючи на питання про те, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС.

Реклама:

Деталі: За його словами, "якщо ви послухаєте промову президентки (Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. – Ред.) у Бордо в суботу, вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії".

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок. 

"Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі. – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті", – сказав Стано.

ВІДЕО ДНЯ

"Звичайно, незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", – додав він.

Що було раніше:

Теми: ІзраїльЄСУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Ізраїль
У Путіна розмріялись, що поставки зброї Україні знизяться через напад ХАМАС на Ізраїль
Зеленський у зверненні до НАТО: ХАМАС і Росія – однакове зло
Глави МЗС Євросоюзу збираються на екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі
Останні новини
03:58
Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Усі новини...
Реклама: