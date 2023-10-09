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Єврокомісія: Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 15:29
Єврокомісія: Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України
Фото: Getty Images

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не зменшить підтримку України у війні проти Росії, запевнили в Єврокомісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Єврокомісії Еріка Мамера в Брюсселі

Пряма мова: "Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву", – сказав Мамер, відповідаючи на питання про те, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС.

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Деталі: За його словами, "якщо ви послухаєте промову президентки (Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. – Ред.) у Бордо в суботу, вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії".

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок. 

"Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі. – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті", – сказав Стано.

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"Звичайно, незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", – додав він.

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Теми: ІзраїльЄСУкраїнавійна
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