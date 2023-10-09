Низка авіакомпаній США та ЄС призупинили або скасували рейси до Ізраїлю

Ще три американські та кілька найбільших європейських авіакомпаній призупинили або скасували польоти до Тель-Авіву через напад палестинської ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Рейси до Ізраїлю призупинили американські American Airlines, United Airlines та Delta Airlines після того, як Держдеп США видав відповідні попередження.

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Air France оголосила, що призупиняє польоти до Тель-Авіва "до подальших оголошень", так само вчинив лоукостер Wizz Air і британський easyJet.

Рейси на вівторок і середу з основного аеропорту Лондона "Хітроу" і в зворотному напрямку скасувала також Virgin Atlantic.

British Airways поки планують виконувати заплановані рейси, але зі зміненим часом відправлення.

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Нідерландська компанія KLM скасувала рейси на вівторок і середу.

У понеділок в мережі з’явилося відео, що дозволяє припускати влучання однієї з ракет поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

Нагадаємо: Польща планує евакуювати своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками. Тим часом Молдова поки не планує евакуації, оскільки охочі ще мають можливість залишити країну комерційними рейсами.