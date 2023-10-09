Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Низка авіакомпаній США та ЄС призупинили або скасували рейси до Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 18:01
Низка авіакомпаній США та ЄС призупинили або скасували рейси до Ізраїлю
Фото: Getty Images

Ще три американські та кілька найбільших європейських авіакомпаній призупинили або скасували польоти до Тель-Авіву через напад палестинської ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Рейси до Ізраїлю призупинили американські American Airlines, United Airlines та Delta Airlines після того, як Держдеп США видав відповідні попередження.

Реклама:

Air France оголосила, що призупиняє польоти до Тель-Авіва "до подальших оголошень", так само вчинив лоукостер Wizz Air і британський easyJet. 

Рейси на вівторок і середу з основного аеропорту Лондона "Хітроу" і в зворотному напрямку скасувала також Virgin Atlantic.

British Airways поки планують виконувати заплановані рейси, але зі зміненим часом відправлення. 

ВІДЕО ДНЯ

Нідерландська компанія KLM скасувала рейси на вівторок і середу. 

У понеділок в мережі з’явилося відео, що дозволяє припускати влучання однієї з ракет поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

Нагадаємо: Польща планує евакуювати своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками. Тим часом Молдова поки не планує евакуації, оскільки охочі ще мають можливість залишити країну комерційними рейсами. 

Теми: Ізраїльаеропортвійнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Ізраїль
Нетаньяху: ми в розпалі битви і це змінить Близький Схід
США підтвердили загибель 9 своїх громадян в Ізраїлі після нападу ХАМАС
Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям через агресію проти Ізраїлю
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: