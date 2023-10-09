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ЗМІ: Через атаки ХАМАС на Ізраїль загинули або викрадені більше 10 громадян Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 18:59

Внаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули або опинилися в полоні вже більше 10 громадян Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC і Sky News  

Деталі: Зокрема, стало відомо про загибель 20-річного Натаніеля Янга, який народився в Лондоні, але служив в Армії оборони Ізраїлю.

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Невідома доля Дана Дарлінгтона, який останнім часом жив у Німеччині і на момент події був в Ізраїлі у туристичній поїздці. 

26-річний Джейк Мерлоу був у складі охорони на музичному фестивалі в пустелі біля сектору Гази і не виходить на зв’язок з ранку суботи.

Також рідні впізнали серед вбитих Бернарда Коуена з Глазго.

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За даними уряду Британії, в Ізраїлі або секторі Гази перебувають 50-60 тисяч громадян Британії. 

Нагадаємо, США підтвердили загибель в Ізраїлі 9 своїх громадян, Франція – двох. Також у лавах Армії оборони Ізраїлю загинув громадянин Румунії.

Теми: Велика Британія
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