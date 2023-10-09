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Фінляндія виділила 92 млн євро для України та постраждалих від агресії РФ країн

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 22:16

Міністерство закордонних справ Фінляндії в понеділок заявило, що країна виділя є додаткові 92 мільйони євро на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення фінського МЗС

Деталі: Виділені Фінляндією кошти будуть скеровані до Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (МАР) групи Світового банку, створеного на початку року для розширення підтримки України й Молдови, а також інших країн, що постраждали від агресії РФ проти України.

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62 мільйони євро підуть на Програму підтримки відновлення України та Молдови: 12 мільйонів євро – у вигляді гранту, а 50 мільйонів євро – у вигляді кредиту. В Україні ці кошти будуть спрямовані на задоволення потреб у сферах охорони здоров'я, транспорту, енергетики, сільського господарства, житлового будівництва та соціального забезпечення.

У Молдові Кризовий фонд МАР насамперед допоможе покрити витрати на розміщення українських біженців, а також профінансувати програми розвитку та забезпечення готовності до кризових ситуацій.

Решта 30 мільйонів євро підуть у вигляді кредитів країнам, що постраждали від російської агресії, аби допомогти їм запобігти поширенню інфекційних захворювань.

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"Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до Урядової програми. Ми також будемо підтримувати покращення продовольчої безпеки в країнах, що постраждали від російського вторгнення", – прокоментував міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Нагадаємо, Нідерланди минулого тижня оголосили про виділення чергового пакета допомоги Україні в розмірі 102 мільйони євро для підготовки до зими, підтримки реформ та інвестицій.

Теми: Фінляндіядопомога Україні
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