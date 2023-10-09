Фінляндія виділила 92 млн євро для України та постраждалих від агресії РФ країн

Міністерство закордонних справ Фінляндії в понеділок заявило, що країна виділя є додаткові 92 мільйони євро на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення фінського МЗС

Деталі: Виділені Фінляндією кошти будуть скеровані до Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (МАР) групи Світового банку, створеного на початку року для розширення підтримки України й Молдови, а також інших країн, що постраждали від агресії РФ проти України.

Реклама:

62 мільйони євро підуть на Програму підтримки відновлення України та Молдови: 12 мільйонів євро – у вигляді гранту, а 50 мільйонів євро – у вигляді кредиту. В Україні ці кошти будуть спрямовані на задоволення потреб у сферах охорони здоров'я, транспорту, енергетики, сільського господарства, житлового будівництва та соціального забезпечення.

У Молдові Кризовий фонд МАР насамперед допоможе покрити витрати на розміщення українських біженців, а також профінансувати програми розвитку та забезпечення готовності до кризових ситуацій.

Решта 30 мільйонів євро підуть у вигляді кредитів країнам, що постраждали від російської агресії, аби допомогти їм запобігти поширенню інфекційних захворювань.

ВІДЕО ДНЯ

"Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до Урядової програми. Ми також будемо підтримувати покращення продовольчої безпеки в країнах, що постраждали від російського вторгнення", – прокоментував міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Нагадаємо, Нідерланди минулого тижня оголосили про виділення чергового пакета допомоги Україні в розмірі 102 мільйони євро для підготовки до зими, підтримки реформ та інвестицій.