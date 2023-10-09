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Коболєв не радник президентки Молдови, але консультує владу по енергетиці

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 23:16
Коболєв не радник президентки Молдови, але консультує владу по енергетиці
АНДРІЙ КОБОЛЄВ. ФОТО З FACEBOOK

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, який нині перебуває в Україні під слідством, не є радником президентки Молдови Маї Санду, втім консультує владу Молдови з енергетичних питань.

Джерело: про це "Європейській правді" повідомили в адміністрації президентки Молдови.

Деталі: Там зазначили, що Коболєв за рекомендацією Європейської комісії "надавав безоплатні консультації владі Кишинева під час енергетичної кризи 2021-2022 років", коли проти нього не бул порушена кримінальна справа.

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"Наразі Коболєв продовжує консультувати Міністерство енергетики Молдови щодо аудиту боргу "Молдовагазу", спираючись на свій досвід юридичної перемоги "Нафтогазу" над російським гігантом Газпромом у Стокгольмському арбітражному суді, завдяки якій Україна відшкодувала 4,6 млрд доларів США", – повідомили в адміністрації Санду.

Там підкреслили, що Коболєв не є офіційним радником президентки Молдови.

Як повідомляла "Економічна правда", на засіданні Вищого антикорупційного суду, який розглядав продовження Коболєву запобіжного заходу, той заявив, що став радником Маї Санду та допомагає Молдові "завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом".

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Андрій Коболєв очолював "Нафтогаз" із 2014 до 2021 року. У лютому 2022 року його запідозрили у видачі собі премії 229,25 мільйона гривень за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

У січні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили ексголові "Нафтогазу" про підозру у зловживанні службовим становищем.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".

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