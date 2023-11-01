У Чехії партія проросійського експрем’єра Бабіша значно випереджає суперників - опитування

Якби вибори до Палати депутатів парламенту Чехії відбувалися у вересні, рух ANO експрем’єра Андрея Бабіша переміг би на них з 34% голосів, у порівнянні з липневим опитуванням показник політсили покращився на один процентний пункт.

Джерело: результати опитування агентства Median, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Деталі: Громадянська демократична партія чинного прем’єра Петра Фіали і "Пірати" (теж нині входять до урядової коаліції) йдуть за нею з великим відривом, підтримка обох партій впала.

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За ODS проголосували б 13% виборців, за "Піратів" – 11,5%.

До Палати депутатів також потрапили б рух SPD Томіо Окамури (9,5%), STAN (6,5) і TOP 09 (5,5).

Натомість нині правляча KDU-ČSL не подолала б п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для проходження до Палати депутатів.

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Сума результатів партій урядової коаліції, тобто ODS, STAN, KDU-ČSL, "Пірати" і TOP 09, склала б 40,5%, що відповідало б отриманню 91 мандата, чого було б недостатньо для більшості. Рух ANO, що переміг би на виборах, отримав би 85 мандатів, тому не мав би більшості, але теоретично міг би сформувати коаліцію з ODS. Іншою можливістю була б коаліція АНО та SPD.

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