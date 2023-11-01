У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища, а на стінах з’явилася свастика

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою. Пожежна служба та поліція проводять розслідування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: За його словами, пожежа спалила вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. За його словами, пожежна служба та поліція проводять розслідування.

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In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

Речник пожежної служби Геральд Шимпф заявив, що пожежа, схоже, сталася вночі, і до моменту виклику пожежників невдовзі після 8-ї ранку вогонь майже повністю згас.

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Водночас канцлер країни Карл Негаммер заявив у Twitter (X), що він засуджує напад на єврейське кладовище найрішучішим чином, додавши, що в австрійському суспільстві "немає місця антисемітизму", а також висловивши сподівання, що винні будуть швидко знайдені.

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