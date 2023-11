У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища, а на стінах з’явилася свастика

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою. Пожежна служба та поліція проводять розслідування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: За його словами, пожежа спалила вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. За його словами, пожежна служба та поліція проводять розслідування.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge