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У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища, а на стінах з’явилася свастика

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 1 листопада 2023, 16:55
У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища, а на стінах з’явилася свастика
Фото: Oskar Deutsch у соцмережі Х

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою. Пожежна служба та поліція проводять розслідування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: За його словами, пожежа спалила вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. За його словами, пожежна служба та поліція проводять розслідування.

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Речник пожежної служби Геральд Шимпф заявив, що пожежа, схоже, сталася вночі, і до моменту виклику пожежників невдовзі після 8-ї ранку вогонь майже повністю згас.

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Водночас канцлер країни Карл Негаммер заявив у Twitter (X), що він засуджує напад на єврейське кладовище найрішучішим чином, додавши, що в австрійському суспільстві "немає місця антисемітизму", а також висловивши сподівання, що винні будуть швидко знайдені.

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Теми: АвстріяІзраїльскандал
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