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TikTok це небезпечний інструмент, який може використовуватися для шпигунства – подкаст

Середа, 1 листопада 2023, 20:23

TikTok – китайська компанія, а в Китаї діє суворий закон про шпигунство, згідно з яким урядовці можуть отримати доступ до будь-яких даних, і це є однією з вагомих причини, чому ніхто не повинен використовувати TikTok.

Джерело: Гість нового епізоду подкасту "(не)Безпечна країна" Пекка Калiоніємі, який працює в галузі взаємодії людини та компʼютерних систем в Університеті Тампере і є експертом з соціальних мереж та вивчає, як пропаганда поширюється в соціальних мережах та як їй протидіяти.

Пряма мова: "Ви можете ділитися чим завгодно, але я просто не раджу нікому використовувати TikTok. По-перше, він збирає величезну кількість даних з вашого пристрою. І потім ви не знаєте, куди ці дані йдуть. Це чорний ящик. Це небезпечний інструмент, що можна використовувати для шпигунства, який також дуже добре зроблений"

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Деталі: За його словами, TikTok, попри хороші алгоритми, є доволі небезпечним інструментом, так званою сліпою плямою не лише для дослідників дезінформації, а й для державної безпеки.

Пряма мова: "Якщо ви почнете дивитися пропаганду війни, ви будете надзвичайно зацікавлені, тому що у вас буде нескінченна кількість такого контенту. Тож, наприклад, якщо ви проросійськи налаштовані, це може забезпечити вас нескінченною кількістю проросійської пропаганди, і навпаки. Якщо ви проукраїнські, це те ж саме. Звичайно, стиль відрізняється, але все одно це небезпечний інструмент, на який недостатньо звертають увагу"

Про інформацію, російську пропаганду, протидію дезінформації, соціальні мережі, небезпеку ТікТок, ботів, тролів та штучний інтелект слухайте в новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна". 

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