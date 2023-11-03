Мінус 850 солдатів, 24 танки та 36 артстистем − втрати Росії за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 850 загарбників, знищили 36 ворожих артилерійських систем та 24 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,

танків − 5 265 (+24) од,

бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,

артилерійських систем − 7 328 (+36) од,

РСЗВ − 854 (+4) од,

засобів ППО − 566 (+0) од,

літаків − 322 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,

крилатих ракет − 1 551 (+2) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,

спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.

Дані уточнюються.