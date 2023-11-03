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Мінус 850 солдатів, 24 танки та 36 артстистем − втрати Росії за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 3 листопада 2023, 08:17
Мінус 850 солдатів, 24 танки та 36 артстистем − втрати Росії за добу
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 850 загарбників, знищили 36 ворожих артилерійських систем та 24 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,
  • танків − 5 265 (+24) од,
  • бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,
  • артилерійських систем − 7 328 (+36) од,
  • РСЗВ − 854 (+4) од,
  • засобів ППО − 566 (+0) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,
  • крилатих ракет − 1 551 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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