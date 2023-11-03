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Німецький генерал: Військова підтримка України – це завдання на десятиліття

"Європейська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 11:35

У Німеччині налаштовані надавати військову підтримку Україні до кінця цього десятиліття і далі.

Джерело: "Європейська правда", генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, в інтерв'ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten

Деталі: За його словами, з початком війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінюється: "Для нас зрозуміло: ми підтримуємо Україну так само, як і Ізраїль".

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Однак, як зазначив генерал, початкова ситуація в обох країнах дуже відрізняється.

"Українські збройні сили тільки починають модернізуватися. Армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Крім того, природа війни відрізняється", – пояснив Фройдінг.

Він зазначив, що якщо початку великої війни йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.

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"Разом з Україною та нашими партнерами ми говоримо про те, як мають виглядати майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", – зазначив генерал.

Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.

"Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності", – сказав німецький генерал.

Фройдінг також розповів, що з початку повномасштабної російської агресії проти України понад 8 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

Напередодні Німеччина відзвітувала про нову партію переданої Україні військової допомоги, що охоплює різноманітне обладнання – від бронемашин до захисних окулярів. 

Нагадаємо, у попередній пакет увійшла ще одна система IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

Теми: Німеччинагрошівійна
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