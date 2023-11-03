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Нідерланди дадуть Україні боєприпасів на €500 млн - Оллонгрен

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 13:55
Нідерланди дадуть Україні боєприпасів на €500 млн - Оллонгрен
Кайса Оллонгрен, фото: Getty Images

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка днями відвідала Харков і Київ, обіцяє надати Україні боєприпаси на 500 мільйонів євро.

Джерело: нідерландська щоденна газета Het Parool, пише "Європейська правда"

Деталі: Оллонгрен сказала, що кошти будуть виділені до середини наступного року. За її словами, Україна здатна продовжувати боротьбу, якщо вона знає, що "ми продовжуємо надсилати такі речі".

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Нідерланди, зазначила Оллонгрен, пообіцяли і надалі забезпечувати "постійний потік певних боєприпасів". "Українці, чи то на передовій, чи то в місті, чи в уряді, все ще такі ж бойові, як і на початку (повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.)", – сказала Оллонгрен. 

 
Кайса Оллонгрен спілкується з українськими військовими під час візиту до України
фото: Twitter (Х) оллонгрен 

Оллонгрен під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. 

Глава держави подякував за її велику увагу до України, роль країни у коаліції F-16 і передачі інших важливих видів озброєння

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Нагадаємо: Нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".

Читайте інтерв'ю Кайси Оллонгрен "ЄвроПравді" під час її вересневого візиту: "Є умови постачання F-16, тож реальний термін – 2024 рік"

Теми: НідерландиУкраїназброявійна
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