Нідерланди дадуть Україні боєприпасів на €500 млн - Оллонгрен
Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка днями відвідала Харков і Київ, обіцяє надати Україні боєприпаси на 500 мільйонів євро.
Джерело: нідерландська щоденна газета Het Parool, пише "Європейська правда"
Деталі: Оллонгрен сказала, що кошти будуть виділені до середини наступного року. За її словами, Україна здатна продовжувати боротьбу, якщо вона знає, що "ми продовжуємо надсилати такі речі".
Нідерланди, зазначила Оллонгрен, пообіцяли і надалі забезпечувати "постійний потік певних боєприпасів". "Українці, чи то на передовій, чи то в місті, чи в уряді, все ще такі ж бойові, як і на початку (повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.)", – сказала Оллонгрен.
Оллонгрен під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
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Нагадаємо: Нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".
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