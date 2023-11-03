Нідерланди дадуть Україні боєприпасів на €500 млн - Оллонгрен

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка днями відвідала Харков і Київ, обіцяє надати Україні боєприпаси на 500 мільйонів євро.

Джерело: нідерландська щоденна газета Het Parool, пише "Європейська правда"

Деталі: Оллонгрен сказала, що кошти будуть виділені до середини наступного року. За її словами, Україна здатна продовжувати боротьбу, якщо вона знає, що "ми продовжуємо надсилати такі речі".

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Нідерланди, зазначила Оллонгрен, пообіцяли і надалі забезпечувати "постійний потік певних боєприпасів". "Українці, чи то на передовій, чи то в місті, чи в уряді, все ще такі ж бойові, як і на початку (повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.)", – сказала Оллонгрен.

Кайса Оллонгрен спілкується з українськими військовими під час візиту до України фото: Twitter (Х) оллонгрен

Оллонгрен під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

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