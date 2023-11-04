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Сили оборони "відмініусували" ще 830 окупантів і 11 ворожих танків

Ольга Глущенко Субота, 4 листопада 2023, 07:52
Сили оборони відмініусували ще 830 окупантів і 11 ворожих танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили ще 830 загарбників, 11 танків і 39 безпілотників ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 304100 (+830) осіб,
  • танків ‒ 5276 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38) од,
  • артилерійських систем – 7363 (+35) од,
  • РСЗВ – 861 (+7) од,
  • засобів ППО ‒ 568 (+2) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39) од,
  • крилатих ракет ‒ 1551 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводніих човнів ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1038 (+4) од.

Теми: втрати у війнівійнаГенштаб
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