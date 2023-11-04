Сили оборони "відмініусували" ще 830 окупантів і 11 ворожих танків
Субота, 4 листопада 2023, 07:52
За минулу добу українські захисники знищили ще 830 загарбників, 11 танків і 39 безпілотників ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 304100 (+830) осіб,
- танків ‒ 5276 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38) од,
- артилерійських систем – 7363 (+35) од,
- РСЗВ – 861 (+7) од,
- засобів ППО ‒ 568 (+2) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39) од,
- крилатих ракет ‒ 1551 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводніих човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1038 (+4) од.