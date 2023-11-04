Росіяни вдарили ракетою по селищу в Запорізькій області: 9 поранених

У селищі Зарічне Запорізької області внаслідок влучання ворожої ракети поранено 9 місцевих мешканців.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу".

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Деталі: Малашко не уточнив, коли саме стався обстріл.

За його даними, всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

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Також військовослужбовці РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.