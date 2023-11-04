Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетою по селищу в Запорізькій області: 9 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 4 листопада 2023, 08:51
Росіяни вдарили ракетою по селищу в Запорізькій області: 9 поранених
селище Зарічне Запорізької області, deepstatemap

У селищі Зарічне Запорізької області внаслідок влучання ворожої ракети поранено 9 місцевих мешканців.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу".

Реклама:

Деталі: Малашко не уточнив, коли саме стався обстріл.

За його даними, всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Також військовослужбовці РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Теми: Запорізька областьракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Запорізька область
Росіяни знову намагались оточити Авдіївку, атакували поблизу Кліщіївки, Андріївки та Роботиного − ГШ
Росіяни намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного − Генштаб
Росіяни намагалися атакувати на низці напрямків, за добу було понад 90 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: